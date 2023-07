Juana Repetto pidió cerrar las calesitas y tuvo que salir al cruce de las críticas: "Son peligrosísimas"

Juana Repetto suele generar momentos muy polémicos en las redes sociales con sus iniciativas, y en esta ocasión lo volvió a hacer con un polémico petitorio para cerrar las calesitas por considerarlas “peligrosísimas”, algo que le hizo acreedora de fuertes críticas.

Todo comenzó cuando la hija de Reina Reech y Nico Repetto publicó en una story de Instagram una imagen de una calesita con una pregunta polémica para muchos padres: "Campaña para prohibir las calesitas, ¿quién se suma?", junto a un ícono de manito alzada.

"Somos muchas las que odiamos y creemos que son peligrosísimas", agregó Juana a modo de justificativo a su petitorio, generando repercusiones de grueso calibre en las redes. "La pel0tud@ de ju@n@ rep3tt0 haciendo campaña en contra de las calesitas porque su nene se cayó porque iban rápido”, señaló el usuario de Twitter @pachunomas.

JUANA REPETO LANZÓ UNA POLÉMICA INICIATIVA EN REDES CONTRA LAS CALESITAS

“Dice que debería haber habido un adulto que controle eso. Menos mal que no sos la mamá adulta de un nene porque quizá eras vos la responsable, Juani...ah, no, pará", agregó, con ironía, generando a su vez un retruque de parte de la esposa de Sebastián Graviotto.

"Primero sos muy mal educada", comenzó Juana, y agregó: "Segundo, yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando SOLOS, hay que supervisarlos por ellos y por los demás".

No contenta con esto, Juana agregó algunas stories más de Instagram a modo de descargo. “Buen día, feliz domingo. Escúchenme una cosa, con respecto a lo de las calesitas de las plazas es que son peligrosas en serio", reiteró la expanelista de Intrusos.

JUANA REPETTO SE DEFENDIÓ DE LAS CRÍTICAS POR SU POLÉMICO PETITORIO CONTRA LAS CALESITAS

"Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas, es más lo invito a depositar acá su experiencia con esas calesitas de porquería”, agregó, y luego publicó una story con varios de los comentarios recibidos.

"Yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni que los mapadres estén ocupándose de que sus niños en su juego no pongan en riesgo la integridad física de los niños con los que están compartiendo el espacio", explicó Juana.

"Básicamente hay que enseñarles a los niños y a los mapadres, bueno, yo no me puedo ocupar de eso", señalo. "Igual, les quiero decir que no era literal lo de prohibir lo de las calesitas, era una forma de decir: '¿Quién está conmigo en que son un peligro y las detestan como yo?'", recalculó la influencer.