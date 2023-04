Juana Repetto mostró el antes y el después de su descenso de peso tras haber asistido a un grupo motivacional.

Últimamente, Juana Repetto recibe muchísimos mensajes de sus seguidoras consultándole de qué manera logró su descenso de peso. De hecho, la actriz se quejó porque notó que desde que su cuerpo cambió le dicen que está linda, haciendo hincapié en que ella siempre se sintió bella.

Ante las múltiples consultas, Juana reveló que logró bajar de peso gracias al acompañamiento de un grupo motivacional. Y que hoy por hoy está en "mantenimiento", disfrutando de sentirse y verse más saludable.

En este contexto, la mamá de Toribio y Belisario motivó a sus seguidoras comparando una foto actual en diálogo con otra que ilustra su segundo puerperio.

"Para que vean cuánto motivan los antes y después... Les dejo el mío post nacimiento de Belisario... Voy a ver si encuentro el post parto de Toro que fue mi primera experiencia con los grupos y mi mayor descenso", prometió Juana.

JUANA REPETTO ADMITIÓ QUE ES LA MADRE MÁS INTENSA DEL COLEGIO

"Aclaración, las mamis del cole son un amor. Pero yo, María intensidad, siendo nuevo Toro en el cole y ambos primerizos de primaria... Me re cuestiono cómo abordan los temas en el colegio, abro diálogo y planteo cosas que tal vez la gente no se cuestiona, les da fiaca, no tienen tiempo o no les interesa".

"Por eso, jodo que me van a bloquear... Además, pregunto todo acerca de todo. Soy una rompe bolas, básicamente", admitió Juana, divertida.