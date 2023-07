Juana Repetto se defendió de las críticas tras plantear la polémica por las calesitas

El planteo de Juana Repetto de prohibir las calesitas de las plazas generó polémica en las redes sociales, y la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto salió al cruce de las críticas, aclarando que fue irónica y que no buscaba erradicar los juegos infantiles.

"Con respecto a las calesitas de las plazas, son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas", arrancó la actriz.

"Y con respecto a que no hay que prohibir las calesitas sino enseñarles a esos niños y a esos mapadres, yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni de que los mapadres estés ocupándose de que sus niños en su juego, no pongan en riesgo la integridad del resto de los niños con los que están compartiendo el espacio", continuó la madre de Toribio (6) y Belisario (2).

Además, regresó a Twitter tras más de dos años sin posteos para explayarse: "Estoy sola con los dos en este momento. Y lo que estaba haciendo era sacar al más pequeño de la calesita y llevándolo a otro sector justamente porque estaban jugando muy brusco y no me daban bola en jugar más despacio. Cuando Toro quiso bajar no frenaron y se abrió el ojo".

Cuando la trataron de pelot… se defendió: "Primero sos muy mal educada. Segundo yo estaba ahí cuidando a mis hijos, no así los adultos a cargo de los demás niños que no quisieron frenar la calesita a pesar de que se los pedí varias veces. No puede haber niños jugando solos, hay que supervisarlos por ellos y por los demás", dejó en claro.

"No hace falta aclarar que no estoy haciendo campaña para que saquen las calesitas, ¿O sí? Fue un decir, Son muy peligrosas si son usadas a máxima velocidad, se cuelgan, sacan los pies para frenar etc.. es un peligro que los niños jueguen sin supervisión de los adultos a cargo", cerró.

EL POSTEO DE JUANA REPETTO TRAS LA VIRALIZACIÓN DE SU INDIGNACIÓN CON LAS CALESITAS

Como el caso llegó a Socios del espectáculo, entre otros programas de televisión, Juana Repetto hizo otro posteo.

"Me están llamando de todos lados para que salga a hablar porque se supone que estoy haciendo campaña para cerrar las calesitas de la sortija. ¡No estoy haciendo nada! Fue un comentario", comenzó su nuevo descargo.

"No pienso mover un pelo para que saquen ninguna calesita, ni puedo hacerme cargo de los mapadres que no supervisan a sus hijos por su propio cuidado", siguió.

"Además, si sacan la calesita nadie muere ni queda sin trabajo, ni se acaba la diversión. Aunque no haya sido en serio, tampoco sería tan grave. Aparte, son re peligrosas, en serio", concluyó Juana Repetto.