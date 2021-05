Juana Repetto cruzó a una seguidora que opinó que ella siente culpa por tener otro hijo: "La próxima, ahórreselo"

Siempre muy cerca de sus seguidoras de Instagram, Juana Repetto permitió que le hicieran las preguntas que quisieran a través de sus stories. Sin embargo, cuando leyó una opinión que le cayó mal no dudó en responder sin filtro a la usuaria y en hacer una tajante aclaración.

"Da la sensación de que solo amás a Toribio... Se siente mucha queja y culpa con el segundo, ¿no lo pensaste antes?", le consultó sobre su actual embarazo con su marido. Claramente, los fuertes dichos de su seguidora hicieron que Juana le respondiera con todo.

"Lo que usted siente, debe tener que ver con lo que a usted le pasa. No me he quejado, comparto y visibilizo lo que nos pasa a muchas mujeres en relación con nuestros cambios hormonales. Justamente, para poder empatizar y no sentirnos como nos hacen sentir los comentarios como los suyos, que están lejos de aportar, sumar... Con la única intención de señalar y juzgar sin saber nada del otro ni en lo que pueda afectarle", le contestó.

Y se despidió haciéndole un contundente pedido. "Por suerte, en mi caso es cero (no le afecta). Pero a su hija, hermana, amiga, prima, este tipo de comentario puede dañarla mucho. Si me deja hacerle una sugerencia, la próxima ahórreselo", sentenció.