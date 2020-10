Juan Marconi de El gran premio de la cocina contó que fue árbitro de fútbol y reveló su récord: "Duré dos partidos"

Juan Marconi co conduce junto a Carina Zampini El gran premio de la cocina por eltrece donde demuestra sus años oficio en la TV. Sin embargo, pocos saben que el joven desarrolló una actividad deportiva antes de entrar al medio y por eso él reveló en Almorzando con MIrtha Legrand que fue nada menos que árbitro de fútbol.

Todo comenzó cuando Juana Viale le preguntó a Marconi si es verdad que ejerció esa profesión. "Yo soy árbitro recibido e hijo de árbitro, Guillermo Marconi, que han insultado muchos fanáticos del fútbol", explicó Juan, que agregó que hizo la carrera a instancias de su padre. “A los 18 años mi viejo me dice hacé algo maestro, o sea, hacelo, por ahí te divierte", recordó.

"Mi historia como árbitro duró muy poco. Duré dos partidos porque mis amigos salían a bailar y yo me quedaba a dormir porque tenía que dirigir", explicó Marconi, que agregó que además fue a probarse como jugador en algunos clubes.

“Dirigí de verdad dos partidos en un torneo intersindical. Brevemente, me escupió la cara un jugador. No a la violencia obviamente, pero en ese momento no era vocación, me peleé ahí y no volví nunca más", recordó el conductor. “Eché a uno, vino, me escupió y me nublé, me peleé. Encima después caí que era un equipo, no era el tipo solo, había diez tipos más. Nada, una locura, no estoy orgulloso de haberlo hecho pero bueno", agregó.

Además, Juan contó que llegó a la TV de la mano de su padre, que era convocado con frecuencia a ciclos deportivos. "Él me bancó y siempre me dio los consejos necesarios pero nunca se metió. Tengo una anécdota muy graciosa de cuando estaba en Pura Química. Un día me llama mi jefe y me dice que iba a renunciar porque después de trabajar juntos durante un año y medio recién se enteraba de que era hijo de Guillermo Marconi. Y yo le dije 'eso es buenísimo porque si estoy acá es porque te gusta como trabajo", recordó.