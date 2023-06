Juan Gil Navarro explicó por qué renunció a Floricienta y reveló qué le dijo Guido Kaczka

Pasaron casi dos décadas desde que Juan Gil Navarro terminó su participación en Floricienta, donde era el galán de Florencia Bertotti, y el actor reveló el inesperado gesto de Guido Kaczka, quien por ese entonces continuaba casado con la madre de Romeo.

"El único que me entendió fue Guido", contó el protagonista de ATAV 2 en Socios del Espectáculo en referencia a la muerte de Federico Fritzenwalden, el famoso Freezer.

Entonces, aclaró el apoyo de Kaczka a dejar de ser el príncipe de Floricienta: "Se me acercó en el estacionamiento y me dijo 'entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo'. Nunca me olvidé de esto".

"Se me acercó en el estacionamiento y me dijo 'entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo'. Nunca me olvidé de esto". G-plus

Respecto de la polémica que se armó con en torno al culebrón juvenil: "En ese momento me pareció que un año estaba bien. Yo tenía ganas de hacer otras cosas".

Más sobre este tema Florencia Bertotti habló sobre el posible regreso de Floricienta y enloqueció a los fans: "Yo estoy"

Al final, Juan Gil Navarro desmitificó: "No era mucho más que eso".

JUAN GIL NAVARRO RECORDÓ LA DECISIÓN DE IRSE DE FLORICIENTA

"No fue una decisión fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo", explicó.

"No fue una decisión fácil ni para mí ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera inclusive. Y eso hubo que modificarlo", explicó. G-plus

"Me acuerdo que había gente que me preguntó si era por plata. Pero de ninguna manera. Los que me conocen saben que yo jamás le pondría una daga a alguien para decirle que me de tanta plata", concluyó Juan Gil Navarro.