Juan Alberto Mateyko confirmó que fue convocado para conducir La Peña de Morfi tras la salida de Jey Mammon.

A días de que Lucas Benvenuto denunciara a Jey Mammon por abuso sexual infantil, el conductor se refugió en su casa y dio un paso al costado de La Peña de Morfi. Entonces, la producción se puso en contacto con Juan Alberto Mateyko.

Juan Etcheyoten había informado que la producción convocó al legitimado conductor y locutor para que se ponga al frente del programa que Jey conducía los domingos. Y que sería un "sueño" para ellos tenerlo en el canal.

"Ayer no me había contestado y hoy sí, me envió un audio que confirma el interés de Telefe para que conduzca el programa que tuvo que dejar Jey Mammon, lo que ayer era un trascendido hoy está confirmado". G-plus

En este contexto, Juan Alberto confirmó que charló "seriamente" sobre esta posibilidad. "Ayer no me había contestado y hoy sí, me envió un audio que confirma el interés de Telefe para que conduzca el programa que tuvo que dejar Jey Mammon, lo que ayer era un trascendido hoy está confirmado", informó Juan en Mitre Live.

QUÉ DIJO JUAN ALBERTO MATEYKO SOBRE LA POSIBILIDAD DE CONDUCIR LA PEÑA DE MORFI

En este contexto, Juan Etchegoyen leyó textual el mensaje que le mandó Mateyko.

“Con respecto a lo que contaste ayer quiero decirte que alguna vez se habló de una manera seria pero este es un momento muy delicado con La Peña de Morfi y la denuncia que hay”.

“Todo esto es muy confuso y preferiría en este momento no hablar del tema, mientras tanto yo hago mi programa de radio y también de tele aquí en Córdoba; sobre el futuro Dios dirá, ese es mi hoy y el mañana no sé, vamos a esperar el tiempo que sea necesario para poder ratificar algo en lo que estoy involucrado", sentenció, con claridad.