José María Listorti, tras su internación por coronavirus, fue dado de alta: "Estoy ansioso por ver a mi familia"

Hace una semana José María Listorti (47) compartía la noticia de que había dado positivo de coronavirus y que esto lo había llevado a una neumonía que lo obligó a internarse para recibir oxígeno. Desde su internación compartió videos divertidos, donde le ponía humor al momento, y ahora se mostró feliz por recibir el alta médica.

“Domingo a la mañana y ya me están dando el alta. Ya estoy cambiadito, muy contento y muy ansioso, después de estar internado acá una semana, de ver a mis hijos y a mi familia”, contó el conductor de Hay que ver, todavía en la clínica, a la espera de su reencuentro con Franco (10) y Bruno (6), fruto de su matrimonio con Mónica González.

“Quiero agradecer a todo el personal de salud, doctores, enfermeros, personal de limpieza y a toda la gente que nos atienden con mucha vocación y cariño”, enfatizó el humorista. “Vuelvo a casa y quiero agradecer a todos los mensajes que me enviaron”, señaló.

“Los he leído a todos y me han dado mucha fuerza. Cuídense. Ahora no es que yo soy inmune y puedo abrazar a todo el mundo, me tengo que cuidar igual, así que cuídense con distanciamiento, tapaboca y todo lo que ya sabemos. Besos y gracias”, cerró José María Listorti, llevando un importante para sus seguidores.

Foto: Instagram Stories