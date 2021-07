José María Listorti, furioso con Los Nocheros por sus declaraciones contra la vacuna: "Váyanse a una isla"

Mientras muchos esperan con ansias sus turnos para ser vacunados contra el covid, otros rechazan la vacuna porque no confían en sus propiedades. Al escuchar que Los Nocheros se mostraron en contra de la inoculación, José María Listorti alzó su voz y se mostró súper enojado.

"No puedo entender cómo hay que gente que está en contra de la vacuna, me parece de un grado de ignorancia terrible. El mensaje de Los Nocheros me parece un acto egoísta terrible", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live luego de que Kike Teruel dijera sobre la vacuna: "No le tenemos confianza"

En la misma línea, se mostró en desacuerdo con la opinión de los integrantes del grupo musical. "No es así, estamos en la inmunidad de rebaño y si no váyanse los cuatro a vivir a una isla quietitos, es el ABC de la vacuna y es una cuestión de emergencia", sentenció.

Y se mostró a favor de la vacuna contra el covid. "Ningún científico y ningún Gobierno te va a dar una vacuna que te haga mal, a lo sumo lo peor que te va a pasar es que no te haga nada. No te va a cambiar el ADN, ni te vas a morir por vacunarte, te vas a morir por tener covid tal vez... Que vean una cuestión política y que los rusos se quieran apoderar de nuestra información... Ya la información la tienen por las redes sociales”, sumó.

Antes de despedirse, contó cómo fue haber tenido covid y se mostró agradecido por haberse recuperado. "Yo estuve durante un día entero con fiebre, principio de neumonía, pero grave no tuve. Comparado con gente que ha muerto o ha estado en terapia intensiva, intubada, no me puedo quejar... No quiero pasar por el trastorno del aislamiento y la familia”, sentenció.

