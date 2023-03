José Ginocchio, el hermano de Marcos de Gran Hermano que viaja por el mundo por causas solidarias

En una charla con sus compañeros, Marcos de Gran Hermano se emocionó al hablar de José, su hermano que viaja por el mundo por causas solidarias.

“Estuvo en África, estuvo en Nepal... Es una de las personas que más admiro. Cuando vos le preguntás sobre esos viajes nunca te cuenta, porque no le interesa. Es una persona que no lo hace por nada, no busca nada a cambio. Eso es algo que valoro muchísimo de él”, afirmó Marcos, muy orgulloso de José.

“Estuvo en África, estuvo en Nepal... Es una de las personas que más admiro". G-plus

En este contexto, el joven charló con TN Show y dio más datos sobre su vida, que está signada por sus viajes a diversos países con el fin de brindarles apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

TODO SOBRE JOSÉ, EL HERMANO DE MARCOS DE GRAN HERMANO

José tiene 24 años y está cursando el último año de las carreras Antropología y Licenciatura en Derechos Humanos en Trinity College, en Connecticut.

"Tuve la oportunidad de estudiar acá, en Trinity College, gracias a una beca completa que recibí después de graduarme del Colegio del Mundo Unido del Adriático, que también me había becado en 2016″, contó, a corazón abierto.

"Cada proyecto tuvo diferentes enfoques dependiendo del contexto de cada país. Pero en general están relacionados a la investigación o la implementación de los derechos humanos". G-plus

Además, forma parte de distintos proyectos relacionados a los derechos humanos y produce documentales al respecto.

"En Kenia, puntualmente, estuve trabajando en un proyecto sobre acceso al agua potable con un colega de ahí. Cada proyecto tuvo diferentes enfoques dependiendo del contexto de cada país. Pero en general están relacionados a la investigación o la implementación de los derechos humanos", cerró.