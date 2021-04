Jorge Rial y Ventura coincidieron en vivo tras su pelea: "Yo sé quién es Luis y hemos discutido muchas veces"

En 2014 Luis Ventura tuvo que dejar Intrusos a instancias de Jorge Rial tras el escándalo suscitado en torno al embarazo de la exvedette Fabiana Liuzzi y desde entonces no se los volvió a ver juntos en la TV. Sin embargo, la muerte de Mauro Viale los reunió, aunque de manera remota, en el pase de Polémica en el bar y TV Nostra y allí ambos hablaron sobre los contactos que han mantenido desde entonces.

Sobre el final de Polémica en el bar, Mariano Iúdica señaló que la partida de Viale “cruzó” a los periodistas. “Siento que a ustedes hoy los cruzó lo mismo. Ayer te escuché y lloré con vos, y lloré con Luis hoy porque te nombraba como que, junto con él, son dos enfermos del periodismo y de trabajar, trabajar, trabajar. Siento que Mauro logró esta foto que veo ahora”, dijo Iúdica mientras la cámara enfocaba a los ex Intrusos.

Fue Rial quien salió a rebatir que ambos estén enemistados. “Yo quiero decir que esta foto es pública, pero con Luis nos cruzamos, ahora menos por las diferencias de horario, unas quinientas veces”, señaló el conductor de TV Nostra. “El afecto y el respeto por Luis sigue siendo el mismo. Yo sé quien es Luis Ventura y sé que es una bestia, (…) y hemos discutido muchas veces”, agregó.

“No sabemos hacer otra cosa. No somos ni superhéroes, ni es que nos gusta la cámara: es que no sabemos hacer otra cosa, chicos. Nacimos con esto. No sabemos hacer otra cosa más que comunicar y en momentos como este, más ganas de comunicar tenemos”, cerró Rial.

Luis Ventura, por su parte, fue un poco más expeditivo. “Hay cosas en las que con Jorge Rial somos calcados en el sentido del pensamiento, y en otras tenemos nuestras diferencias. Pero soy un convencido que con la partida de Mauro Viale se va un profesional y un maestro que no lo recuperamos porque pertenecemos a una cultura periodística que está en extinción”, cerró el periodista.