Jorge Rial y toda su familia aplaudieron a More Rial en La mentirita: "Un día fui a ver a mi hija al teatro"

Luego de pasar sus vacaciones en Villa La Angostura, Jorge Rial no quiso perderse el aplaudir a rabiar a Morena Rial en La mentirita, la comedia en Carlos Paz que marca el debut de su hija en la actuación y sobre las tablas.

“Un día fui a ver a mi hija al teatro”, escribió el conductor de Intrusos, orgulloso junto a su hija, Rocío Rial y Romina Pereiro con sus hijas de ella, Emma y Violeta y . Toda la familia completa le dio su apoyo a la joven e incluso el conductor fue invitado arriba del escenario para saludarla. “Te queremos”, puso la esposa del periodista al compartir un video en Instagram del momento.

Pero no fue todo. También Jorge se mostró encantado por su reencuentro con su Francesco, a quien no veía desde antes de las fiestas. “Y de paso me encontré con mi nieto”, puso. “Concentrado el hombrecito”, agregó, junto a una tierna imagen del nene a full con una tablet.

Fotos: Instagram Stories