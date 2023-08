Jorge Rial reveló cómo está su vínculo con Morena tras la pelea mediática: "La verdad de la milanesa"

Jorge Rial aclaró en diálogo con Socios del Espectáculo cómo está su vínculo con Morena tras la pelea mediática que protagonizaron.

“Hay que sacarse de encima a la gente que se aprovechó de la situación y que ahora ya no están”, comenzó diciendo el conductor de Argenzuela.

Entonces, agregó: “Ahora quedó la verdad de la milanesa que es la familia. Si le tuviera que recomendar algo a Morena es no dejarse llevar por otro satélite”.

“Durante diez días fueron conscientes de que la estaban usando y Cipolla calculo que fue parte de eso porque hubo pago de por medio”, expresó el periodista.

Fue al final cuando Jorge contó cómo quedó la relación de padre e hija: “Con Morena está todo bien, vi a Fran pero la situación no cambió”.

LA FRASE DE JORGE RIAL TRAS REENCONTRARSE CON SU NIETO, FRANCESCO

Jorge Rial contó al programa matutino de eltrece cómo se gestó el reencuentro con su nieto Francesco después de la fuerte interna familiar.

“Ayer pasó toda la tarde y cenó con nosotros Fran así que fue un día gloriosos para mí, una felicidad absoluta, nos extrañábamos mucho”, reveló el conductor.

A Socios del Espectáculo precisó: “Me llamó el lunes y me dijo ‘Tata te extraño’ y ahí Morena me dijo ‘venilo a buscar cuando quieras’ y le dije ‘bueno, el miércoles voy’”.

“Somos familia por más que pasen cosas, la sangre tira y termina triunfando, mi nieto no tiene nada que ver con esto, es inocente, no sabe lo que pasa”, cerró Jorge.