Jorge Rial opinó contundente sobre el video viral de la docente gritándole a un alumno por pensar diferente: "Imposible defenderla"

Al ver el video viral de una docente gritándole a un alumno en clase por pensar distinto a ella, Jorge Rial opinó sin filtro y comparó su actitud con la de la "clase política" cuando debaten con sus opositores.

"Es imposible defender a una profesora sacada y a los gritos. Cualquier a sea su ideología. No son pares para revolear cosas. Pero ese es el ejemplo de la clase política cuando debate. No esperemos más si los que mandan no son ejemplo de nada", expresó, contundente.

El video muestra a una profesora gritando e insultando a un joven de su clase que cuestiona el kirchnerismo. Esta situación se da luego de que la mujer opinara que la crisis económica se desató en el gobierno de Mauricio Macri.

Las autoridades de la institución educativa ya anunciaron que la docente será suspendida de sus funciones