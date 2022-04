Jorge Rial y Luis Ventura: por qué se pelearon y ahora no se pueden ni ver

Jorge Rial y Luis Ventura eran amigos íntimos, socios laborales y familia. Formaron una dupla imbatible en Intrusos pero en 2014 se terminó la amistad y los periodistas ahora no se pueden ni ver.

JORGE RIAL Y LUIS VENTURA, ASÍ FUE EL COMIENZO DE LA AMISTAD

Rial y Ventura se conocieron en la redacción de Crónica en 1987. Ese mismo año, Héctor Ricardo García, periodista y dueño del canal, buscaba un asistente y lo contrató a Rial. Allí trabajaba Luis quien lo apadrinó rápidamente. Se hicieron amigos al instante.

Foto: Twitter.

Luis y Jorge trabajaban juntos en Fiebre de Radio, en La Red, y la fórmula funcionó tan bien, que desembarcaron en TV con Intrusos, un programa con mucha historia.

Más sobre este tema Luis Ventura incomodó a More Rial con una pregunta en vivo: "¿Por qué te tira tanto Córdoba?"

Tanta era la gran amistad que mantenían que Luis es el padrino de Rocío, hija menor de Jorge. Ahora no se pueden ni ver pero Ventura sigue viendo a la joven, a su hermana Morena y al hijo de esta, Francesco.

“era mi hermano, de la misma manera que yo tapé, y sigo tapando, y guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que aguanté y él sabe que callé. Viví 40 años queriéndolo”. G-plus

INTRUSOS, UN PROGRAMA CON LA MARCA DE JORGE RIAL Y LUIS VENTURA

“Vení conmigo, Luis, te prometo un programa de diez años de pantalla. Vamos a hacer historia con Intrusos ”, le dijo Rial a Ventura, según lo cuenta en su libro . Irían por América, al mediodía. El estreno fue el 1 de enero de 2001.

La dupla Rial-Ventura parecía inquebrantable y la pieza fundamental del programa en donde había entrevistas, primicias, móviles, notas editadas, panelistas...

Si bien en el programa pasó de todo como renuncias, llantos, despedidas, confirmaciones de embarazo y casamientos, la dupla Rial-Ventura parecía que no se podía romper y los dos eran como hermanos separados al nacer.

Foto: YouTube.

EL FIN DE UNA GRAN AMISTAD ENTRE RIAL Y VENTURA

En 2014 un escándalo sacudió a Intrusos: la infidelidad de Luis Ventura a su mujer, Estelita Muñoz, con la ex vedette cordobesa Fabiana Liuzzi, que tenía un hijo extramatrimonial, de 5 años, con Ventura

Cuando la bomba estalló en los medios, Ventura juró su amor por Estelita y los hijos de ambos y contó al aire y en vivo que, apenas se enteró del embarazo, le había pedido a Liuzzi que abortara al bebé.

Esta declaración le valió a Ventura su lugar en Intrusos. Hasta tuvo un cruce tremendo, en vivo, con Marcela Tauro. A los pocos días, Rial le pidió a Ventura que se fuera del programa.

Tiempo después, Ventura reveló cómo fue esa charla en privado: “El (Rial) a mí me dio una licencia, fue un mano a mano entre los dos en un camarín. Me dijo que me tome una licencia. Me dijo que me quería proteger y nada más. Pero 24 horas después dijo al aire que me había despedido. El despido fue al aire, no fue en persona”.

Ventura también debió abandonar la Revista Paparazzi, que ambos comandaban, y también el programa de Radio La Red. Hace poco, Ventura dijo sobre Rial: “Era mi hermano, de la misma manera que yo tapé, y sigo tapando, y guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que aguanté y él sabe que callé. Viví 40 años queriéndolo”.

“si me freno me iba a quedar hablando. Puso cara de fastidio, fue muy rápido, fue una cosa de segundos. Creo que no me dio cuenta que era yo. Mira como es la vida, porque pude haber terminado en una comisaría o Jorge en un hospital”. G-plus

Foto: Twitter.

VENTURA CASI ATROPELLA A RIAL

En abril de este año, Ventura contó que casi atropella a Rial, lo que pudo haber terminado en tragedia. El comunicador relató que “hace unos sábados, me quede hasta la madrugada en América, después atando cabos me di cuenta porque me lo cruce a Jorge”.

Más sobre este tema Nazarena Vélez, luego de que Ventura hablara de su romance con Rial: "Jorge me mandó un mensaje al otro día"

Y explicó que “cuando voy a doblar, en el parante, y veo el rostro de una persona, como ella estaba bien empilchada, la camisa clara lo salvó porque si no hubiese seguido derecho. Freno y lo iba a insultar, al mirar y él mira”.

Continuando con el relato, Ventura expresó que “si me freno me iba a quedar hablando. Puso cara de fastidio, fue muy rápido, fue una cosa de segundos. Creo que no me dio cuenta que era yo. Mira como es la vida, porque pude haber terminado en una comisaría o Jorge en un hospital”.