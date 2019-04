La llegada de Francisco Benicio Ambrosioni al mundo, su primer nieto, revitalizó a Jorge Rial (57). A una semana del nacimiento del hijo de Morena Rial (20) y Facundo Ambrosioni (19), el conductor aprovechó al máximo el feriado del martes en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.

Tal como hizo público en su cuenta de Instagram, Jorge se quedó en la casa de Morena para disfrutar a pleno con Francesco, y así lo confesó sin vueltas el miércoles en el comienzo de Intrusos: “Perdón por faltar ayer. Les podría decir que me enfermé, que me sentía mal, lo que quieran. Pero ayer me tomé el día del abuelo. Aproveché y estuve toda la tarde con mi nieto. Subí fotos con él y tengo más fotos que de su madre, je”.

Luego, Jorge abrió su corazón y confesó: “Ayer en un momento hice contacto visual. En un momento conectamos, se me quedó mirando a los ojos y yo le hablé. Le expliqué cómo eran las cosas, de verdad. Él me miró y cuando terminé cerró los ojos. ¡El pibe ya entendió todo! Ya sabe todo”. Al final, luego de varias bromas y elogios a su nieto, Jorge Rial concluyó risueño: “Estoy chocho, disculpen. Me van a tener que bancar así. Si quieren pueden cambiar de canal… ¡pero ni se les ocurra!”.