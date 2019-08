La semana de vacaciones que Jorge Rial (57) se tomó en Salvador Bahía, Brasil, estuvo lejos de las expectativas del conductor. Así lo manifestó sin medias tintas el lunes al comienzo de Intrusos, recién reintegrado al trabajo, apenas sus colegas le dieron la bienvenida al país: “Estoy de nuevo en Argentina después de mi paso por Brasil… que me encantó… ¡la vuelta!”.

Con tono irónico, Rial se explayó ante la sorpresa de todos sus compañeros en el estudio: “Lo que más me gustó fue cuando dijeron ‘está por embarcar el vuelo de Aerolíneas Argentinas’. No me gustó Brasil”. Y remató: “Bueno, no importa. No quiero hablar de eso. A los que les gusta Brasil, les gusta. A mí no me gusta y ya está. Pero todo muy lindo, todo bien”.

De esta manera, Jorge Rial blanqueó su decepción con lo que esperaba fueran unos días soñados en el reconocido centro turístico del norte brasileño junto a su hija Rocío (19), su esposa, Romina Pereiro (40), y sus hijas, Emma (5) y Violeta (7).