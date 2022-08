Jorge Rial y un intercambio en redes con Mariana Brey que despertó rumores de romance: "¿De qué trabajás?"

Jorge Rial regresó a la TV con su ciclo Argenzuela con la presencia de Paulo Kablan, Mauro Federico, Diego Brancatelli y la presencia de Mariana Brey, con quien mantuvo un intercambio en redes que generó las suspicacias de Juariu y varios de sus seguidores.

Fue Juariu quien notó en que en un posteo en el que la también panelista de Socios del espectáculo se mostraba muy sensual en dos imágenes, el conductor le hiso un sutil comentario.

“¡El día se puso lindo! Me voy preparando para encarar el verano. Voy despertando. Abriendo muy bien mis ojos para no tropezar dos veces con la misma piedra. Ampliaré… ¿Y ustedes cómo se preparan?”, preguntó Mariana en su posteo.

Más sobre este tema Josefina Pouso contó qué pasó con Jorge Rial tras los rumores de romance: "No tuve ganas de seguir avanzando"

EL COMENTARIO DE JORGE RIAL EN UN POSTEO DE MARIANA BREY QUE GENERÓ COMENTARIOS EN LAS REDES

“¿De qué trabajás?”, le escribió Jorge Rial a su panelista junto a varios emojis de risas. “Soy influencer, Jorge Rial. ¿Cuenta como trabajo? Ja, ja, ja”, le contestó Mariana.

El intercambio fue captado por Juariu que, tras MasterChef, volvió a las andadas en sus redes sociales. “Mariana sube esta foto”, señaló la influencer en una captura inicial, mientras superpuso “Bueno…” al chat entre ambos.

Hace algunas semanas Pampito incomodó a Brey en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) cuando le dijo: "¿Podés decirle a la gente que no estás separada porque es una pregunta que me hacen todo el tiempo?”.

“Somos familia nosotros, después pueden decir lo que quieran. Tenemos nuestra modalidad de familia, es la que elegimos. Nos queremos así. No siento que tenga que dar explicaciones por eso, es una pregunta que es verdad que es recurrente. A mí también me la hacen, pero no es algo que se pueda contestar”, le señaló Brey.

"Vas viviendo y estás como estás. La vida es eso. Es estar en familia y nosotros tenemos una hija y nos queremos un montón y nos cuidamos, es eso. Yo soy muy pro familia y además la preservo mucho. Las cosas que pasan adentro de una familia quedan adentro de una familia. Es cuidar a los que querés", agregó la panelista, sin negar ni afirmar la supuesta crisis con Pablo Melillo.