Harto de recibir críticas y quejas por la organización de los premios Martín Fierro, el miércoles Luis Ventura cometió un ¿sincericidio? en una durísima discusión con Pía Shaw en Intrusos: “¿Saben por qué no quiero hacer el rubro Mejor Programa de Espectáculos en los premios Martín Fierro? Porque los periodistas de espectáculos se matan. La verdad es esa. Se matan. No se votan, se ignoran. Es la realidad, vayan y pregunten. 'Andá a votar a fulano'. Ah, no... A ese no lo voy a votar porque lo odio. Es la realidad. ¿Vamos a hacer un mea culpa?”.

Esas palabras resonaron con fuerza en los estudios de América y tuvieron un eco en Intrusos, donde Jorge Rial analizó con mucha ironía la confesión de parte de su exladero: “Dijo algo interesante, ‘cuando le decimos andá a votar’. ¿Qué es esto de ‘andá a votar’? Yo lo entendí. Andá a votar es decirles a varios ‘andá a votar’. Se ve que alguna vez les dijeron a algunos socios que vayan a votar a tal periodista de espectáculos”.

Afectado por las especulaciones sobre Aptra, institución que integra, Daniel Ambrosino salió en defensa del presidente de la organización: “A mí jamás me dijeron algo”. Implacable, Rial continuó: “No habló de vos, no dio nombres. Sería bueno que cuente qué quiere decir con ‘andá a votar’”. Ahí, Ambrosino se excusó: “Se habrá expresado mal”. Una vez más, Jorge arremetió: “¿Y cuando dice ‘yo nunca (voy a poner el rubro programa de espectáculos) también es un error? Es una decisión que respetás, no es democrático. ¿Para qué hay socios?”.

“Acá queda algo claro. Acá se direccionan los votos. Lo acaba de decir el presidente de Aptra. Se direccionan los votos. La frase es contundente y clara”, afirmó el conductor categórico. Sobre el final, Jorge Rial despersonalizó su polémica con Luis Ventura y al mismo tiempo le agregó más pimienta a la picantísima controversia: “Si según Ambrosino, Luis Ventura habla por él, cuando él dice que ‘Aptra me odia’ está hablando de él. Pero no como persona, esto no es personal. Estamos hablando de él como presidente de Aptra y yo como Jorge Rial conductor, no como persona. Entonces, cuando dice ‘Aptra’ en realidad es él, y él puede decir ‘no lo voten a Rial’”.