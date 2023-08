Jorge Rial hizo una fuerte acusación contra el canal de Nico Occhiato: "Se siente el lavarropas desde acá"

Jorge Rial le declaró la guerra a Nico Occhiato y su Luzu TV al considerar que este último se burló junto a sus compañeros del episodio cardíaco que vivió en Colombia en mayo, en el que habría estado 10 minutos muerto, y este lunes lanzó una dura acusación.

Alejandro Castelo de LAM fue en busca del conductor de Argenzuela, que ratificó sus dichos de Twitter sobre Nico. “Es el conductor que dice que es apolítico, pero es partidario. ¡Ahora sé quién es Occhiato, no sabía quién era! ¡Perdón!”, ironizó el papa de More Rial.

En este sentido, Rial aseguró que envió ese mensaje no solo para Occhiato sino también “para todos los periodistas que se dicen independientes y aparecen las listas de los políticos”. “No pasa nada igual, no sé qué es Luzu”, dijo, de vuelta en modo irónico.

Más sobre este tema Nico Occhiato habló de su relación con Lali Espósito, con quien lo vieron en un boliche Nico Occhiato habló de sus fuertes declaraciones sobre Nati Jota: "Cómo voy a decir que la quiero ver muerta; es insólito"

JORGE RIAL LANZÓ UNA DURA ACUSACIÓN CONTRA EL CICLO DE NICO OCCHIATO

“No sé quién es Santiago Talledo, dame dos laburos que haya hecho”, dijo Rial sobre el panelista de Occhiato que hizo la parodia de su supuesta muerte. “¿Estuvo en Patito feo? ¡Tiene 60 años, como yo! ¡Está grande para ser streaming!”, exclamó Jorge.

“Estos pibes se hacen los cancheros desde el streaming y después, en la vida real, arrugan. No te lo dicen nunca en la cara”, dijo, antes de denostar el streaming. “Es un mundo para pendejos a los que les gusta ese humor y me parece muy bien”, dijo, antes de lanzar una dura acusación.

“Es un gran lavadero de guita el streaming hoy. Averigüen quién banca a los streamers. Averigüen qué político se quiso sentar con Occhiato a comparle Luzu. Averigüen eso, chicos, y se siente el lavarropas desde acá. Es impresionante cómo se siente, desde acá lo siento al Eslabón de lujo”, dijo, ante la risa del notero.

"se siente el lavarropas desde acá. Es impresionante cómo se siente, desde acá lo siento al Eslabón de lujo” G-plus

Cuando Castelo le hizo notar que Luzu tiene muchas visualizaciones, Rial le contestó: “Sí, infladas. Andá a preguntarle a Pergolini”, dijo, en referencia al empresario que cuestionó a Nico hace unos meses, y cerró: “Si yo escuchara streaming, escucharía a Migue Granados”. Dos pájaros de un tiro.