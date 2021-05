Jorge Rial le hizo frente a las críticas que recibió por haberse vacunado en Miami: "Hubo un castigo enorme hacia mí"

Lejos de darle la espalda a las críticas que recibió por haberse vacunado en Miami contra el covid luego de haber criticado a muchos famosos por haber hecho lo mismo, Jorge Rial charló en su programa, TV Nostra (América), sobre su decisión y contó que se sacó una "mochila" de angustia.

"Soy vacunado. Me vacuné el sábado a la mañana, apenas llegué me fui al campus de la Universidad de Miami. Mucha gente había pero fue todo muy rápido. No estaba anotado. No hace falta anotarse... Algunos amigos que se habían dado la Johnson me dijeron que me podía subir fiebre, hinchar el brazo, me llenaron de dudas. Y la verdad nada, salvo esa noche que me subió fiebre; tuve 37.9. Fue un rato nada más. No me dolió el cuerpo. Dormí como 9 horas después", contó mediante una videollamada.

Entonces, detalló cómo fue el proceso de vacunación: "Llegás, hacés una fila, te hacen entrar a una carpa donde te toman los datos y te hacen algunas preguntas. Después hacés otra cola, vas a una segunda carpa que se divide en dos de acuerdo a la vacuna que elegís. Tenían la Pfizer y la Johnson. Yo elegí la segunda porque es una sola dosis, así no tengo que volver".

"Hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron y dijeron vamos a vacunar a absolutamente todos" G-plus

Cuando le preguntaron si siente que se salvó por haberse vacunado, Jorge dijo que sí y contó cuáles son sus sensaciones tras la vacunación. "Tengo un gran alivio, una sensación de haberme sacado una mochila de encima, una angustia... Fue todo bastante apresurado. Estaba anotado (en Argentina), venía bancando, esperando, no se daba. Cada vez tenía más miedo, estaba más paralizado, muchos casos cercanos. Uno de los motivos por los que me vacuné fue por mi familia", continuó.

Y se despidió haciéndole frente a las fuertes críticas que recibió por haber viajado a Miami para vacunarse contra el covid. "Hubo un castigo enorme hacia mí. Yo no me escondí, no puse una excusa para venir a vacunarme. Vine cuando se pudo, cuando lo liberaron y dijeron vamos a vacunar a absolutamente todos. Lo mío fue miedo, me vacuné por miedo. Me cagué en las patas. De verdad, en un momento sentí que si me pegaba me mataba esto. A mi familia la tenía cagada como yo. La puse en peligro, no se lo merece ni mi mujer, ni mis hijas, mi nieto, nadie. No se merecen que yo sea un peligro dando vueltas. Yo me cuidaba, pero llegó un momento que entré en pánico y me paralicé", se defendió.