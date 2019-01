Poco afecto a dar notas a los programas de espectáculo, Diego Maradona le dio una entrevista telefónica a Jorge Rial, en la que habló de todo y de todos: se refirió a su separación de Rocío Oliva, negó una reconciliación con Verónica Ojeda, ahondó en su distante vínculo con sus hijas, Dalma y Gianinna, y mucho más.

Incluso, el exfutbolista se tomó unos minutos para hablar despectivamente de Florencia de la Ve, quien, minutos previos a que él salga al aire en Intrusos, había analizado en Flor de Tarde por Ciudad Magazine el nuevo acercamiento de Maradona y Ojeda.

No ajeno a las críticas, Rial comenzó el programa haciendo un descargo alusivo al modo discriminatorio en el que Diego se dirigió a Florencia, a quien no paró de llamarla "Florencio".

"Diego habló de Florencia de la Ve y muchos dijeron '¡no defendió a Florencia de la Ve!'. Pero quiero decir que cuando arranca la nota nosotros le preguntamos cómo estaba de salud (tras su reciente operación) y el arrancó a hablar de un Florencio. Yo pensé que hablaba de Florencio Randazzo. No sé por qué. Lo que él había visto, que lo había molestado, había pasado en un canal de cable mientras nosotros estábamos al aire. Después empezamos a prestar atención de qué hablaba y cuando él la señala como hombre yo, personalmente, le dije 'vos, Diego, sos mucho más inteligente que esto, como para degradarla...'. Está en el tape. Se lo hicimos saber, le dijimos que no estaba bien, pero Diego dijo lo que tenía ganas. Y, además, nosotros no estamos para defender a nadie", sostuvo el periodista, visibilizando el límite que le había marcado a Maradona en plena nota.

Al respecto, Marcela Tauro acotó: "Tampoco defendimos a las mujeres, porque él no habló bien de ninguna mujer. Si saltás a defender se cortaba la nota".

A modo de conclusión, Rial agregó: "No fue fácil llevar adelante esa nota, no se escuchaba bien, se cortaba y fue muy complicado".

Esta mañana, De la Ve fue consultada por las declaraciones de Maradona y dejó entrever no solo su malestar con el exfutbolista, sino con Jorge por la falta de contundencia en su defensa: "Me sorprende que nadie haya dicho nada, incluso Rial que vivió los ataques personales de Diego sumamente crueles hacia su persona. Esas son las cosas del medio que me molestan. Un conductor tiene el deber de decir 'no está bien'".