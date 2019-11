Jorge Rial, fuerte contra la China Suárez tras la confirmación de la separación de Vicuña: "Algunos hacen agua sin guión"

Finalmente, después de muchas especulaciones y rumores, la China Suárez confirmó en diálogo con Los Ángeles de la Mañana que está separada de Benjamín Vicuña, padre de su hija Magnolia.

Desde la cuenta de Twitter de Intrusos, recordaron que Marcela Tauro había dado picantes detalles de la crisis que atravesaban hace meses y se había enfrentado a la China públicamente: “El 22 de agosto pasado @_MarcelaTauro anticipó la crisis de la #ChinaSuarez y #Vicuña La actriz lo negó durante meses, pero hoy confirmó la información de @intrusos”, decía el mensaje.

En ese momento, Suárez había realizado un descargo contra Tauro, quien afirmó que la actriz había encontrado un mensaje de Vicuña a Pampita diciendo que extrañaba la vida familiar con su ex: “Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro, que en todas tus versiones con respecto a las relaciones, la mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos. Yo no soy así. No te lo tengo que explicar a vos ni a nadie. No ando revisando teléfonos, no me importa lo que hace el otro de su vida”.

"No solo la desmintió a Tauro. La atacó de una manera feroz. El tiempo le dio la razón a @_MarcelaTauro. Sin guión, algunos hacen agua" G-plus

Al ver el tweet de Intrusos sobre la confirmación de la ruptura, Jorge Rial (que se encuentra haciendo reposo tras su operación de vesícula) respondió defendiendo a Tauro y criticando a la China: “No solo la desmintió. La atacó de una manera feroz. El tiempo le dio la razón a @_MarcelaTauro. Sin guión, algunos hacen agua”.

Luego al ver un tweet de Analía Franchín sobre una de las teorías de la separación, que decía “La manera de inventar huevadas sobre la separación de @chinasuarez y @benjavicunamori no tiene nombre ni apellido ni nik. Please chicos, nadie se separa por un like. Solo un pelotudo/a haría eso. Llenen los programas con más argumentos”; Rial disparó: “Salvo que al like lo acompañe algo más. Igual tienen algo de eso”. ¡Fuerte!