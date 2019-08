Jorge Rial, a fondo contra Nicole Neumann y Cubero por su cruce mediático: "Como padres son un bochorno"

El enfrentamiento de Jorge Rial y Nicole Neumann se disparó luego de que el conductor criticara el rol de la modelo como panelista y ella le diera “like” en Twitter a un picante mensaje contra el periodista de Intrusos.

¿Lo nuevo? Rial volvió a apuntar contra Nicole en medio del escándalo desatado por la cámara oculta que realizó la top en la puerta del edificio de Fabián Cubero cuando intentaba ir a buscar a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, y que el periodista Lío Pecoraro publicó en la red social.

Antes de presentar un adelanto sobre esta nueva polémica en Intrusos, Rial expresó: “Basta de Nicole Neumann, está siempre enojada. Uno me dice 'boludo' y le pone me gusta en vez de decírmelo a mí. Me gustaría que un día me diga 'boludo' directamente a mí, en vez de ser tan cobarde. Nos tenés hartos, me tenés los huevos al plato”.

Recordando otro escándalo de la expareja que tuvo lugar cuando una vecina de Cubero y Mica Viciconte aseguró que la joven le gritaba a las niñas, el conductor dijo: “También decían que Mica maltrataba a las nenas. ¿De verdad tuvo que chequear si eso era verdad? Hay una maldad absoluta acá. Ya hay una explotación de esto espantosa”.

“Es un tema delicado que está tratando mal Nicole Neumann. De verdad lo digo, está banalizando un tema. Hay madres y padres que están desesperados de verdad por no ver a sus hijos”, agregó molesto el periodista.

Y trasladó sus críticas también a Cubero: “Chicos, somos demasiado condescendientes con la gente del ambiente. Hay padres que hace meses que no ven a sus hijos y no saben dónde carajo están. Lo que están haciendo es un bochorno. Desde que se separaron todo es un bochorno en esta relación. Como padres, son un bochorno. Y si se enojan me importa tres carajos. Son públicos y se exponen”.

En relación directa a la polémica cámara oculta, opinó: “Le pasás el video a un periodista porque querés exponerte. Sino no te expongas o andá a la policía. ¡Basta! Reparten los videos a los amigos y después dicen 'ay se filtró'”.