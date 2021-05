Jorge Rial explicó por qué se va a vacunar contra el covid en Miami: "No voy a dejar en manos de los políticos mi salud"

Para evitar cualquier tipo de especulación, Jorge Rial confirmó que se vacunará en Miami, Estados Unidos, contra el coronavirus. Y explicó en Twitter los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

"Efectivamente, me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", afirmó.

Y dejó bien en claro que está cansado de cómo es la dinámica de vacunación en la Argentina: "Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia. Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Esperé como me pidieron".

"Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", sumó.

Y se despidió deseando que dentro de poco las vacunes lleguen para que todos puedan vacunarse y sentirse más seguros. "Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", sentenció.