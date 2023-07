Jorge Rial le envió un mensaje a su nieto Francesco, a quien no ve hace 3 meses por la explosiva pelea con Morena

A tres meses del grave episodio cardíaco que sufrió en Colombia, Jorge Rial enfocó sus energías en su recuperación y en el deseo de retomar contacto con su nieto Francesco, el hijo de Morena.

Según afirmó la hija del conductor de Argenzuela, Jorge no ve a Fran desde abril. Sin embargo, Rial no dejó de compartir emotivos mensajes para el niño en s Instagram, ni dejó de expresar en notas televisivas lo mucho que lo extraña.

"Ni la distancia puede con este amor", escribió Rial en una foto que subió de su nieto, en la que se lo ve sonriente, jugando en un mega inflable.

Francesco pasó las vacaciones de invierno en Córdoba, junto a su padre Facundo Ambrosioni.

MORENA RIAL REVELÓ LAS PREGUNTAS QUE LE HACE SU HIJO SOBRE JORGE

A tres meses de interrumpir explosivamente su relación con Jorge Rial, Morena Rial reveló las doloras preguntas que le hace su hijo, Francesco, sobre su abuelo.

"Mi hijo me parte el corazón de muchas formas. Me dice '¿y mi Tata?'", dijo More en Mañanísma.

Y continuó: "Y yo le digo, 'Fran, no sé dónde está tu Tata'. Y él me dice 'ah, bueno. ¿No me quiere ver más?'".

"Yo no tengo drama de que Jorge lo vea. A mí nunca me llegó un mensaje diciendo '¿lo puedo buscar?'", aseveró Morena.