Jorge Rial eligió a Ángel de Brito como su sucesor y explicó los motivos: "Es el único que..."

En una profunda nota que dio hablando de diversos temas del ámbito privado y laboral, Jorge Rial no dudó en elegir a Ángel de Brito como sucesor y explicó los motivos de su elección.

En una entrevista que le dio Infobae, el conductor se sinceró al ser indagado por quién cree que sigue sus mismos pasos: “Hoy, si me decís hoy, el que genera información en el espectáculo es Ángel de Brito”, comenzó diciendo.

“Es el único que genera información, todos los demás hacen color del espectáculo. El único que está ahí es Ángel. Te estoy diciendo de los tres programas de espectáculos que veo, debe haber muchos más ahí”, agregó.

"Hoy, si me decís hoy, el que genera información en el espectáculo es Ángel de Brito. Es el único que genera información, todos los demás hacen color del espectáculo". G-plus

Sin embargo, antes de finalizar con el tema, el exesposo de Romina Pereiro (con quien acaba de firmar los papeles de divorcio), cerró, tajante: “Igual todavía no me fui. No me entierren, ni me velen todavía”.