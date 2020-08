Jorge Rial, duro con Viviana Canosa tras la muerte de un nene por tomar dióxido de cloro: "Es responsable de un mensaje provocador"

Pocos días después de que Viviana Canosa dijera que toma dióxido de cloro y lo hiciera públicamente en su programa de TV, Nada personal, un nene de 5 años murió en Neuquén por la ingesta de dicha sustancia.

El CDS fue puesto bajo la lupa en plena pandemia de coronavirus, dado que se le atribuyeron falsas propiedades curativas y preventivas a la enfermedad que alerta al mundo.

La muerte del menor llevó a que Canosa coseche un sinfín de críticas por su imprudente mensaje como comunicadora y Jorge Rial le dedicó un fuerte mensaje en Intrusos.

"No es responsable de la muerte, pero sí creo que es responsable de un mensaje provocador". G-plus

"Lo que parece un chiste pasó en el programa que conduce Viviana Canosa. Ella, y me adelanto a decir que para mí no es una asesina como se quiso instalar en las redes sociales el fin de semana, no es responsable de la muerte, pero sí creo que es responsable de un mensaje provocador. Porque una cosa es equivocarte en una información, porque creés en algo, pero si viene un profesional y te dice 'no es así'. Tenés que decir 'me equivoqué'", comenzó diciendo el conductor, con suma seriedad.

Luego, con la foto de Viviana tomando supuestamente dióxido de cloro en su ciclo nocturno, Jorge Rial agregó: "Esta imagen es la que jode. Una cosa es equivocarte porque creés en eso, pero en esto, en donde todos somos ignorantes… Porque Canosa no es ninguna tonta. Yo laburé con ella. Lo que ella hizo fue provocar. Quizás porque se siente cómoda en el lugar de encabezar mediáticamente la nueva derecha argentina, que no está mal. Lo que está mal es decir 'yo tomo esto'. Y murió un chico por tomar dióxido de carbono. Está claro que los primeros responsables son los padres, ni hay que ligarlo directamente con el tema de Canosa, porque no es que tomó porque la vieron a Canosa, pero hay ignorancia y lo de ella fue una provocación".