Jorge Rial definió a Wanda Nara y sorprendió con su tremendo elogio

Jorge Rial fue consultado por la fuerte versión de que Wanda Nara sería la nueva conductora de MasterChef y sorprendió con su tremenda definición sobre la empresaria, quien dio sus primeros pasos a nivel mediático de su mano en la revista Paparazzi.

Más sobre este tema "Ahora entiendo por qué estoy solo": Jorge Rial confesó sin filtro la razón por la cual no está en pareja

"Es la Enzo Fernández de las mediáticas", sentenció el conductor, elogiando sin dudar el destaque que logró Wanda. Y la comparó, nada más ni nada menos, con el campeón mundial de la Selección Argentina.

"A Wanda la podés criticar o no, te puede gustar o no, pero ella hizo algo que es impresionante. Es la Enzo Fernández de las mediáticas". G-plus

JORGE RIAL DEFINIÓ CON CONTUNDENCIA A WANDA NARA

Notera de LAM: -¿Cómo la vez a Wanda conduciendo MasterChef?

Jorge Rial: -Bien, porque los conductores son accesorios en los realities. Hay realities que no tienen conductores. ¿Por qué no lo va a hacer bien?

Más sobre este tema Wanda Nara fue a la cancha a alentar a Mauro Icardi en medio de los rumores de reconciliación

Notera: -Desde aquella tapa de Paparazzi, ¿pensaste que Wanda podría ser conductora de un reality tan importante?

Rial: -No, pero aquello no tiene nada que ver. Nosotros le dimos esa oportunidad y ella fue muy inteligente. Lo hizo muy bien. Ella construyó un camino, una carrera. La podés criticar o no, te puede gustar o no, pero ella hizo algo que es impresionante. Lo que creció es impresionante. Es la Enzo Fernández de las mediáticas.