Jorge Rial contó el increíble detrás de escena de la nota con Sabrina Rojas: "Me mandó un mensaje..."

En medio del revuelo generado tras la confirmación de la separación de Luciano Castro y Sabrina Rojas, Jorge Rial anunció que la actriz rompería oficialmente el silencio en un móvil en vivo desde Mar del Plata con Intrusos.

Antes de presentar la entrevista exclusiva con Sabrina, Jorge reveló el increíble detrás de escena de la nota más buscada por todos los medios.

Cuando Adrián Pallares le preguntó si él le pidió la nota, Rial le respondió: “No, la verdad que podría decir que fue un trabajo enorme de producción o que insistí pero no. Dejé pasar un tiempo, no la quise joder en todo el día. Y la verdad es que me encontré con un mensaje de ella, tipo ocho de la noche, en el que me preguntaba si había un espacio en mi programa”.

“Obviamente le dije que sí, le di todas las alternativas, si quería una nota, un móvil en la playa o en su casa. Pero bueno, obviamente, había ganas de hablar. Podría decir que estuve laburando un montón pero no. No hizo falta convencerla”, agregó Rial.

Y el conductor concluyó: “Es importante el dato de sus ganas de contarlo. Nos vamos a encontrar con una nota, que nos sabemos qué es, pero que hay ganas de hablar. Por eso lo cuento; sino parece un móvil casi sacado a la fuerza. Y acá ni siquiera hubo un llamado porque yo recién la iba a llamar a última hora de ayer o el día de hoy”.