Jorge Rial compartió un significativo video sobre la paternidad en medio de su conflicto con Morena

Se viralizó la escena de la próxima película de Jackie Chan, en la que protagoniza un momento muy emotivo con una joven actriz, quien interpreta a su hija en el film. Actuación que conmovió a Jorge Rial.

En el clip de la película, compartido por el exconductor de Intrusos, se puede ver a Jackie mirando junto a la adolescente diversas escenas de sus films de acción, en las que hace espectaculares hazañas.

"¿Sentiste algún dolor?", le pregunta ella. "Mucho", responde él. "Papá, sos increíble", cierra la chica, antes de que Jackie se muestre emocionado ante la cámara.

Es importante remarcar que Jorge, quien compartió esta escena que lo conmovió, sigue enfrenado con Morena Rial, una de sus dos hijas quien, en este último tiempo, lo fulminó públicamente.

TREMENDAS DECLARACIONES DE MORENA RIAL CONTRA SU PADRE

A pocos días de que se celebre el Día del Padre, Morena Rial dejó en claro que esa fecha especial no le remueve ningún sentimiento por el suyo, en medio de la guerra mediática que mantiene desde hace varios días.

“Estás angustiada porque, en cierto modo, a Jorge lo querés”, analizó el panelista de A la tarde, luego de que Morena se muestre muy triste por tener que enviar a Francesco, el hijo que tuvo con Facundo Ambrosioni, a Córdoba por “seguridad” –tal como ella mismo lo declaró- después de su accidente vial.

Tras escucharlo, More respondió sin vueltas: “Que me importa (Jorge). No me importa. No quiero que se meta más en vida. ¿Quedó claro?”, sentenció. Y cerró, muy enojada: “No quiero que aparezca más. Para mí, si desaparece es lo mejor que me puede pasar. Lo que hizo, hasta ahora, fue arruinarme la vida".