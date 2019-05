Jorge lanata regresó con todo: lideró el rating, bromeó por su salud y editorializó duro contra los políticos

El regreso de Jorge Lanata (58) con la octava temporada de Periodismo para todos fue con todo. Picante como siempre, el conductor arrancó con un duro editorial contra la clase dirigente en el que ante todo se rió de sí mismo. “Ustedes saben que no soy un tipo solemne. Me visto como Piñón Fijo y ejerzo el sentido del humor como una de las formas de inteligencia. Trato de que este programa y los otros que hago sean divertidos en medio del bajón que son las noticias. Pero hay una cosa que para mí es importante: trato de no ser frívolo. Me parece que la frivolidad en un país como este, con un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza, es una falta de respeto. Me parece que este ‘tomala vos, dámela a mí’ de todos los candidatos es una falta de respeto. Señores, los está mirando un país que no llega a fin de mes, gente que posterga todo el tiempo sus sueños y personas que no saben qué va a ser de su futuro. Y después ustedes, los 'candidatos' con comillas (haciendo los gestos), se preguntan apesadumbrados por qué la gente no cree en ustedes. ¿Se miran cada tanto al espejo?", fue el inicio.

Más sobre este tema Jorge Lanata habló de su salud: "Tengo neuropatía diabética y no puedo caminar más de 200 metros"

Ya más relajado, Jorge bromeó por su salud y su prolongada ausencia en la pantalla de eltrece: “Hace mucho que no nos vemos, y en mi medida de tiempo son dos internaciones. Cuando volví en el canal me vieron en silla de ruedas y no sabían si volvía PPT o Carburando”. Más tarde se sumarían Nicolás Wiñazki, Maru Duffard, Jéssica Bossi, Rolando Barbano, Cecilia Boufflet, Ignacio Otero y Gastón Cavanagh para hacer sus aportes periodísticos.

Además de las investigaciones y denuncias, este años PPT estrenó sketch con Argentina, tierra de rencor y venganza, una parodia de la ficción éxito de Pol-ka. Como en las temporadas anteriores, el elenco de artistas lo integran Laura Bruni, Martín Bilyk, Emiliano Senas, Mareke, Gladys Florimonte, Gabriel Almirón, Christian Alonso y Javier Vázquez, bajo la dirección de Diego Scott.

En materia de rating, el clásico de Jorge Lanata fue lo más visto del domingo con un promedio de 14.1 y picos de 15.5, ganándole el primer mano a mano a Marley y su Por el mundo.