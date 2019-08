Johanna Rodríguez contó sus miedos tras perder un hijo en un embarazo de 8 meses y Pampita la consoló: "Son procesos, pasa con el tiempo"

Su hermosa voz la llevó a la fama de la mano de hits como No te creas tan importante. Pero atrás de la cantante hay una fuerte historia de vida de la que Johanna Rodríguez se explayó en una charla intimista con Pampita.

Luego de que la exmujer de Gastón "Viru" Villalba, con quien formó la banda Viru Kumbieron, pasara por PH, podemos hablar y quebrara en llanto al dar testimonio del dolor que atravesó al perder un embarazo de 8 meses, la artista volvió a angustiarse en vivo al hablar al respecto.

Johanna Rodriguez: "Yo la sobreprotejo mucho a mi hija. Siento que ella no no sale a pasear a veces porque tengo miedo de que le pase algo. Me quedo eso de sobreprotegerla cuando falleció mi hijo". G-plus

"Estuve dos años y siete meses deprimida. Yo siempre digo que Dios nunca te quita a las personas, sino que es la vida", comenzó diciendo la invitada en Pampita Online, el programa que conduce Carolina Ardohain por Net TV, al hablar de Junior, como lo había bautizado a su bebé en camino.

Por otro lado, reconoció que algunos mensajes que lee en las redes logran hacerla sentir mal: "Yo no leo muchos los comentarios hoy, porque me duele que haya mujeres que digan 'se excusa porque se le murió el hijo'. Y yo sé que entiendes (dirigiéndose a la conductora) a las que verdaderamente hemos pasado por esto".

Pampita Ardohain: "Te digo que todo eso pasa con el tiempo. Después esos miedos empiezan a calmar y vuelve todo a la normalidad. Son procesos, no te angusties si todavía eso está ahí porque todo se va a acomodar". G-plus

"Siento que la vida me dio una oportunidad porque yo no era tan presente con Camila (su otra hija, a quien también tuvo con Viru). Y desde ese momento yo la sobreprotejo mucho a mi hija. Siento que ella no sale a pasear a veces porque tengo miedo de que le pase algo. Me quedo eso de sobreprotegerla cuando falleció mi hijo", agregó.

Fue entonces que Pampita, quien en 2012 perdió a su hija Blanca cuando tenía 6 años, le secó las lágrimas a la entrevistada y la abrazó cálidamente, y cerró con un dulce consejo: "Te digo que todo eso pasa con el tiempo. Después esos miedos empiezan a calmar y vuelve todo a la normalidad. Son procesos, no te angusties si todavía eso está ahí, porque todo se va a acomodar".