Joaquín Levinton sorprendió al jurado de MasterChef Celebrity 3 al bautizar su pollo al curry con arroz: "Es el Arrozmith"

Con solo tres galas a cuestas, Joaquín Levinton se convirtió en una de revelaciones de MasterChef Celebrity 3 no por sus platos sino por sus ocurrencias que hacen reír a todos. Y este miércoles, el músico de Turf volvió a causar sensación tras bautizar su plato como “Arrozmith”.

La gala del reality reunió a los participantes alrededor de una consigna: sortear un país y cocinar un plato típico. A Joaquín le tocó la India y entonces decidió cocinar el pollo al curry con el que su mamá lo agasaja “hace como 30 años”.

En esta línea, el participante optó por agregarle una pequeña porción de arroz que desmoldó cuidadosamente en el plato antes de llevarlo ante Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Cuando los jurados le preguntaron a Joaquín si su mamá era originaria de la India, el músico no tardó en responder: “No, pero, no sé por qué era el único plato que sabía hacer”, y le provocó una carcajada a Betular.

“¿No te parece que te podría haber quedado un poquito más humectado? ¿Y el arroz? ¿Qué arroz usaste?”, le preguntó Germán Martitegui a Levinton. “Si, pero no sabía hacer eso. Y el arroz, usé el que estaba ahí, no me acuerdo”, se atajó el músico al ver la cara del chef.

“Arrozmith”, acotó Joaquín con su inusitada imaginación, en referencia a la conocida banda Aerosmith, y en un corte de edición dejó ver que todavía tenía más nombres en la cabeza como “Arroz del silencio” y otros igual de divertidos. Finalmente, el músico aprobó el desafío con lo justo y clasificó para la competencia de la semana próxima.