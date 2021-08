Joaquín Levinton recordó la polémica tapa junto a Celeste Cid, cuando eran pareja: "No me dejaban en paz"

En 2009, Joaquín Levinton estuvo en pareja con Celeste Cid, actriz con quien vivió dos años de amor y protagonizó una preocupante tapa. La revista Paparazzi retrató a la entonces pareja saliendo de Clínica Bazterrica, donde el líder de Turf se había ido a hacer un chequeo, con el título: "El drama de Celeste Cid". El sumario puso bajo la lupa los problemas de adicciones de ambos. Tiempo después, la actriz se internó para rehabilitarse.

La misma semana que Chano Moreno Charpentier lucha por su vida, tras resistirse a ser internado para tratar su problema con las drogas y recibió un disparo, Andy Kusnetzoff invitó a Levinton a PH Podemos Hablar y le comentó: "Muchas rockeros con la misma trayectoria que vos, al nivel sexo, droga y rock and roll, terminaron muy mal. Vos sos divertido". Y el cantante respondió apuntando contra la prensa por la recordada portada de Paparazzi junto a Cid, a quien evitó nombrar: "Pero mi historia siempre fue desopilante, más que dramática, en lo que es la parte del exceso. Si alguna vez pareció eso fue por una cuestión amarillista".

También invitada al programa, Marcela Tauro acotó: "¿En una revista no saliste? En la tapa de Paparazzi". Sin vueltas, Levinton contestó: "Claro, pero debe haber 60 fotos, en muchas estaba perfecto y ponen la que salgo así (pone una cara rara). Decís 'el pibe está hecho mierda'".

"Mi historia siempre fue desopilante, más que dramática, en lo que es la parte del exceso. Si alguna vez pareció eso fue por una cuestión amarillista". G-plus

Acto seguido, Andy tomó la palabra para contextualizar ese momento: "Vamos a ordenarnos. Hubo una tapa de una revista, cuando el salió con una actriz, que decía 'el drama de...". Nuevamente Tauro, intervino, y apuntó: "Era Celeste Cid".

Sin ánimo de profundizar en el tema, Joaquín Levinton agregó: "Era una taradez. Yo iba caminando normal, pero claro, te sacan 40 fotos... Y me acuerdo cuando me vestí. Dije 'me voy a poner estos pantalones blancos, estas zapatillas, este pulóver que está buenísimo'. Y me hago un chequeo rutinario. Al día siguiente salgo (en la tapa), pero la conch... de tu madre. No me dejaban en paz".

"Yo iba caminando normal, debe haber 60 fotos, en muchas estaba perfecto y ponen la que salgo así (pone una cara rara). Decís 'el pibe está hecho mierda'". G-plus

Joaquín Levinton recordó su historia de amor con Celeste Cid con fuertes declaraciones

A fines de 2011, Joaquín Levinton visitó Un Mundo Perfecto, programa que conducía Roberto Pettinato y no tuvo filtro al momento de hablar de su pasado romance con Celeste Cid, con quien protagonizó una preocupante tapa en la revista Paparazzi, cuando estaban en pareja, en la que se hizo alusión a las adicciones.

Más sobre este tema Joaquín Levinton contó detalles de su tormentosa relación con Celeste Cid

"No tengo nada que ver con lo que le pasa. No fui un iniciador, en ese río ya había corrido mucha agua. Yo fui una balsa que pasó. No sé cuánto duró la relación, pero parecieron cien años", había dicho el cantante luego de concluir la pareja y de que la actriz iniciara una rehabilitación en el Instituto Fleni.