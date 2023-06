La Joaqui reapareció en las redes tras anunciar su retiro de los escenarios por un problema de salud, con un radical cambio de look

Luego de la sorpresa y las fuertes repercusiones que despertó La Joaqui al compartir un tremendo posteo en las redes donde anunció su retiro temporal de los escenarios, la cantante reapareció en las redes.

Con un drástico cambio de look que incluyó teñirse el pelo de naranja y cortarse el flequillo cortito, la artista subió a Instagram Stories una selfie en la que se la ve posando frente a un espejo con parte de la cara tapada con su campera gris.

Además, La Joaqui acompañó su publicación con el flamante tema de L-Gante llamado El día más feliz, y el cual lanzó desde la cárcel, donde permanece preso acusado de extorsión, amenazas coactivas y privación ilegítima de la libertad.

Cabe recordar que las últimas horas, en Intrusos revelaron que la cantante habría sido estafada por sus representantes lo que despertó sospechas sobre si esto no habría desencadenado este abrupto desenlace.

Asimismo, también advirtieron que la cantante habría sido víctima de maltrato psicológico según observaron algunas personas cercanas a su entorno, pero que en su momento se creyó que se trataba de un cuadro de agotamiento.

LA JOAQUI HABLÓ DE LAS SEÑALES QUE RECIBE DE EL NOBA

La Joaqui extraña mucho a El Noba, uno de sus mejores amigos, quien falleció en 2022 tras haber sufrido un accidente en su moto.

Pese a la distancia física, la cantante contó que siente muy cerca al cantante; recibe señales de él en escenas cotidianas, sigue estando presente en su día a día.

"ÉRAMOS RE COMPINCHES Y LO SEGUIMOS SIENDO, PORQUE ME SIGUEN PASANDO COSAS. CUANDO SE VA ALGUIEN QUE UNO QUIERE MUCHO, UNO LO VE EN TODOS LADOS...". G-plus

"Éramos re compinches y lo seguimos siendo, porque me siguen pasando cosas. Cuando se va alguien que uno quiere mucho, uno lo ve en todos lados... El otro día iba a un recital y me crucé con muchos chicos con casco y nos reconocimos; yo sé en mi corazón que esos locos me los mandó él. Hay cositas donde él sigue estando para mí, mi vida es un antes y un después de él", contó la "trapera", muy dulce, en diálogo con TN.

Y cerró, a corazón abierto: "Éramos tal para cual. Me enamoré de él, de su familia, de ir a comer a su casa los domingos, un montón de cosas que me re gustaban de la vida, de las emociones reales".