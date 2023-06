La Joaqui hizo una contundente denuncia en redes tras alejarse de los escenarios

La Joaqui volvió a reaparecer en su red social con una contundente denuncia, a poco más de una semana de anunciar que se baja momentáneamente de los escenarios porque tiene estrés traumático.

Más sobre este tema Se supo la verdadera razón del retiro de La Joaqui: habría sido estafada por sus representantes

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contendido que se publique allí será sin me consentimiento", publicó la cantante en una historia de Instagram, alertando a sus seguidores.

En ese delicado marco y en medio de rumores de que La Joaqui habría sido estafada por sus representantes, la artista dejó en claro que no bajó los brazos y que nada la detendrá.

"No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago", expresó La Joaqui en publicación que hizo en el muro de su red social, en la que se la ve renovada y lista para dar pelea.

https

LA JOAQUI HABRÍA SIDO ESTAFADA

En Intrusos contaron que Delfina y Majo, hermanas dedicadas a la representación musical de La Joaqui, habrían recibido una enorme suma de dinero de manera irregular por las presentaciones de la cantante de cumbia RKT.

Transcendió que las empleadas de La Joaqui no estarían inscriptas en la Asociación Argentina de Managers y habrían estafado a la artista marplatense.