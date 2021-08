Jimena Cyrulnik blanqueó su nuevo romance aunque se negó a dar el nombre de su pareja: "Me pidió que respete su anonimato"

En julio de 2019 Jimena Cyrulnik anunció su separación de Lucas Kirby con quien continuó conviviendo un tiempo más debido al inicio del aislamiento por coronavirus que afectó a los argentinos al igual que al resto del mundo. Sin embargo, la panelista de A la tarde conoció a otro hombre hace aproximadamente un año y este jueves blanqueó esa relación en su cuenta de Instagram, aunque se negó a dar el nombre del afortunado.

“Thursday I´m in love” (jueves estoy enamorada), escribió la empresaria junto a una fotografía en la que posa junto a su nueva pareja en una playa, aunque a él solo se le pude ver una parte de su rostro dado que aparece bebiendo de una lata. "La verdad es que prefiero guardar su identidad porque no es alguien del medio y él tiene un perfil muy bajo y me pidió que respete su anonimato”, se justificó Jimena en diálogo telefónico con la revista Caras.

De todas maneras, Jimena Cyrulnik brindó algunos datos que hacen suponer que el romance va viento en popa para ambos. “Te puedo contar que estoy muy enamorada y feliz desde hace un año y unos meses. El ya conoce a mis hijos y al resto de mi familia, y la verdad es que nos llevamos muy bien y todo marcha sobre rieles. Me siento plena y feliz, más no puedo pedir", reconoció.