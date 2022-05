Jimena Buttigliengo habla de su relación con Zaira Nara tras la versión de affaire con Jacob von Plessen

El nombre de Jimena Buttigliengo (37) resonó en las últimas horas en los medios como supuesta tercera en discordia en la relación de Zaira Nara (33) con Jakob von Plessen (35), algo que la modelo desmintió de forma categórica y habló al respecto con Ciudad.

-¿Cómo tomaste que digan que sos la tercera en discordia entre Jakob von Plessen y Zaira Nara?

-No me interesa. No vivimos de escándalos.

-¿Conocés a Jakob? Comentaron que ya habían tenido una relación en el pasado…

-No lo conozco.

-¿Esto afectó tu matrimonio con Willy Rizzo (37), el padre de los mellizos Willy Andrea y Lynda Rose (4)?

-Para nada. Yo vivo en París y amo a mi familia.

-Viviendo en París, ¿te cruzaste con Wanda Nara o Mauro Icardi en algún evento?

-Sí. Nos hemos cruzado en algún restaurante.

-¿Y con Zaira tenés algún tipo de vínculo?

-Con Zaira éramos colegas.

-¿Por qué crees que te involucraron?

-Ni idea. Están aburridos. Les mando un beso.

De esta manera, Jimena Buttigliengo, quien se define como modelo, actriz y que está "a punto de abrir una tienda online" se sinceró respecto de su cercanía con Wanda Nara y Zaira Nara, con quien admite haber compartido eventos de moda, aunque desmiente todo tipo de contacto con Jakob von Plessen.