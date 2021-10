Jimena Barón sorprendió a Marcelo Tinelli en La Academia al hablar de su vínculo con Matías Palleiro: "No sé qué es, pero no soy la novia"

La semana pasada Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas incorporaron a su equipo a Melina Lezcano para el “ritmo con cantantes” de La Academia de ShowMatch, lo que derivó en un cruce de la vocalista de Agapornis con Pampita y con Jimena Barón, con quien tienen en común una relación. Este miércoles Marcelo Tinelli trató de indagar en el vínculo de la jurado con Matías Palleiro pero no obtuvo más que negativas de parte de ella.

“Vienen muy bien Cande Ruggeri y Nicolás Fleitas, un excelente puntaje. Cantó Melina Lezcano. Tuvo un cruce ahí con Pampita Melina Lezcano”, dijo el conductor tras convocar a la pareja para leerles el voto secreto, mientras la modelo negaba lo ocurrido. “No se notó. Además, Lezcano es justo la ex del actual de Jimena Barón, Matías Palleiro”

“Ella es la ex, yo no soy nada. No soy la novia”, aclaró la jurado. “¿Y qué es Palleiro? ¿Un touch and go? Si tuviera que definirlo. Si lo tuviera que presentar en una cena, ¿qué dice que es?”, insistió el conductor.

“No sé qué es, pero no soy la novia. No lo presento”, le contestó Jimena Barón, contundente sobre su vínculo con Matías Palleiro, también conocido como Señor Habano por su afición a ese tipo de cigarros.