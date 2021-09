Jimena Barón reveló que escribió su nueva canción tras su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo: "Post cuarentena del mal y todos sus mambos"

Súper contenta, Jimena Barón reveló en Instagram el nombre de su nueva canción, "Corazón de cemento", y contó que la letra está inspirada en su fallida y fugaz reconciliación con Daniel Osvaldo durante la cuarentena, que no llegó a buen puerto.

"Amo esta canción con todo mi corazón. La hice el 9 de septiembre del maldito 2020 y fue mi primer tema alegre post cuarentena del mal y todos sus mambos. Con esta canción llegó de nuevo la alegría (yo ya estaba mucho mejor). De algún modo es como mi vuelta a las canciones que más me gusta componer. La amo, no puedo ser muy objetiva", expresó.

Acto seguido, reveló cómo fue el proceso de creación del tema en esa etapa en la que se había alejado de las redes y los medios tras su fallido acercamiento a su ex.

"Fue un parto rápido y fácil. Me encerré en el cuarto, le pedí a Momo que me bancara sin hacer ruido y grabé de una (con pedacitos de letra) toda la melodía. Bastante mágico fue (no pasa muy seguido), la amé al instante y supe que necesitaba un feat", sumó la jurado de La Academia.

Y habló de la incorporación de Chilli Fernández, quien colabora con su canción.

"Se la pasé a mi equipo y cuando tiraban nombres de cantantes recordé a mi amado Chili Fernández a quien fui a ver en el 2001 con 13 años, muy fanática de su música (tenía una bandera de él en mi cuarto, eso no se lo dije para que no se asustara)".

"Cuando abro Instagram para contactarlo, me encuentro con un mensaje de él de hacia 2 años diciendo que le encantaría cantar conmigo. Ya tenía hasta la respuesta sin preguntarle. Así nació esta canción, rodeada de magia", agregó, agradecida.

Antes de cerrar, remarcó que espera que a sus fans les guste el tema tanto como a ella.

"Gracias eternas, la rompí toda con melo y letra. Espero que la disfruten tanto como nosotros. Los quiero con el alma, gracias por el aguante", sentenció.