Jimena Barón publicó una profunda reflexión tras haber llorado en La Academia por Daniel Osvaldo: "Sus mensajes me curan, me acompañan y me empujan"

Jimena Barón recordó su "recaída" tras haberse instalado durante la pandemia en la casa de Daniel Osvaldo, con quien nuevamente terminó todo mal, y rompió en llanto en La Academia de ShowMatch (eltrece). Acto seguido, posteó una profunda reflexión en Instagram.

La jurado publicó una foto de su clip "La Tonta", su primer hit dedicado al papá de su hijo Momo, y se mostró muy agradecida por el incondicional apoyo de sus seguidores y los mensajitos buena onda que le mandaron tras haberse mostrado vulnerable al aire al escuchar esa canción.

"En esta extraña relación que tenemos donde de alguna manera ustedes me conocen y yo no, solo quiero agradecerles los mensajes y decirles que me hacen bien, me curan, me acompañan y me empujan", expresó, agradecida.

E hizo hincapié en que las vivencias actúan como un espejo; ella se identifica con sus fans y sus fans con ella.

"Sus historias y nuestras coincidencias me emocionan enormemente y siguen siendo la razón por la que quiero seguir cantando, pase lo que pase. Los quiero muchísimo y les agradezco con todo el corazón, de verdad", cerró, con ternura.