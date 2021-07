Jimena Barón piropeó al bailarín de Ángela Leiva en La Academia con Momo de testigo: "Es fuerte, hijo"

Este miércoles Ángela Leiva y Jony Lazarte concretaron en la pista de La Academia de ShowMatch su performance de música disco y se sometieron a la crítica del jurado. En este marco, Jimena Barón resaltó que la pareja es “muy fresca” e hizo hincapié en la figura del bailarín pidiéndole incluso su opinión a Momo.

“Hijo, perdón. Jony, sos tan sexy. Es una cosa de locos, tus primeros planos con tus caras…Es fuerte hijo, disculpame”, le dijo Jimena Barón a Jony, mientras miraba a Momo. Marcelo Tinelli aprovechó el momento para señalar que además de Jony, él tenía otro bailarín para presentarle: Tito Díaz.

“En un momento le pregunté a Jesucristo, a Tito, y le digo, Tito escúchame, ¿y tu novia? Podés creer que me dice “estoy muy mal con ella. Y la madre salta y me dice ‘sí, ya está’. “Entonces le pregunté a Tito si había alguna chica en Córdoba que le gusta, y me dijo que no, que le gusta Jimena. A usted le gusta Tito, un malambo en su vida”, le dijo Marcelo Tinelli a Jimena Barón.