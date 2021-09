Jimena Barón mostró la foto picante que le envió por WhatsApp a su "amigovio" Matías Palleiro: "Soy genial chamuyándomelo"

Dispuesta a contestar todo, Jimena Barón permitió que sus seguidores le consultaran lo que quisieran a través de sus stories de Instagram y no dudó en aclarar cuál es su situación sentimental con Matías Palleiro.

"¿Estás de novia?", le consultaron. Entonces, ella dijo que no pero admitió que tienen un vínculo súper apasionado con Matías. "No, pero decime si no soy genial chamuyándomelo", expresó junto a la captura de pantalla del último mensaje que le había mandado.

En la conversación se puede ver que Jime le envió una foto en colaless muy sexy junto a un bolso matero que él le había prestado remarcando que tenía que devolvérselo. Claramente, la excusa para mandarle la foto subida de tono.

Entonces, Juariu puso mano a la obra y buscó al dueño del bolso. Y demostró que pertenece a Matías añadiendo la foto en la que se lo ve luciéndolo.

¡Muy apasionados!