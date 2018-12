A horas de la final de Bailando 2018, el ánimo de Jimena Barón dista de ser el óptimo para competir con Julián Serrano y Sofi Morandi en la pista por el título de campeones. La actriz acusó recibo de las críticas como bailarina de Cinthia Fernández en Los Ángeles de la Mañana, quien tras la semifinal había dicho: “No es nada contra Jimena, pero pisaba huevos, estaba chueca. Se mereció ir más de una vez ir al teléfono. Fue la única que involucionó en el Bailando"

Afectada por ese filoso comentario, Jimena estalló en llanto en un movil con Los Especialistas del show: “Me siento como el culo, nos vienen dando un montón. Es la final, estoy feliz de estar acá, siento que me la estoy re bancando, pero no dieron y nos dan un montón. Hoy hubo espacio para que nos fajen y nos fajen, y nos vienen fajando. Yo sí hice el esfuerzo siempre de traer alegría, siento que es mi sello y que es mi impronta, pero soy un ser humano y me cuesta un montón escuchar algunas cosas”.

Luego, apuntó contra Flavio Mendoza, quien ayer ironizó por su promesa de intentar cumplir el sueño que apadrinaba Mery del Cerro: “Si no mete gente en los recitales, ¿cómo va a ayudar al sueño de Mery?”. Entonces, Barón expresó conmovida: “Hablé con Victor, de Caricias al alma, el sueño de Mery. Tuve una simple intención de colaborar con lo que laburo. No tengo una panadería, soy cantante por más que les joda a algunos. Como con eso también. Siento que no están ayudando a que hoy yo llegue como quiero llegar, quizá lo hacen a propósito y pido que basta. Me afecta un montón y tampoco me parece que merezca el nivel (de agresión). Entiendo el juego, pero hoy quisiera venir contenta y me siento mal”.

Tras una pausa para respirar y secarse las lágrimas, la actriz continuó: “Hay una parte del programa que entiendo, el ida y vuelta. No quiero que me amen ni ser la preferida, pero pido un límite más o menos. Me parece que hay cosas que están fuera del chiste ya y me molestaría mucho llegar angustiada a la final, porque quieran o no, piensen que soy una bosta bailando, me costó llegar. Tengo un sueño hermoso atrás también y me da bronca”.

En ese momento, Flavio intervino: “Si estás mal por lo que yo dije, olvidate. Yo no tengo mala onda con vos, para nada. Lo que menos quiero es que llores, porque te neutraliza”. De ahí en más se dio una tensa charla entre Jimena Barón y Flavio Mendoza.

-Jimena Barón: Ya fue, Flavio. No es toda una estrategia la vida, no podés vivir pensando cómo quedás. Ya fue, lastima a cierto límite que se va al carajo, no está bueno. Me parece que te pido que cortemos acá”.

-Flavio Mendoza: Esto también te sirve porque la gente te ve dolida, te ve bien.

-JB: No me interesa cómo me vea la gente, quiero que termine y llegar a la final contenta.

-FM: Vos me hablás de una estrategia y yo también puedo pensar que lo tuyo es una estrategia, sos actriz. Más allá de que te afecte, alguien que te ataca te sirve para tus seguidores.

-JB: No necesito tu ayuda, Flavio. Si me estás atacando para colaborar, te juro que me lastima más de lo que me colabora.

-FM: No, para nada.

-JB: Está todo bien, nos viven dando.

-FM: Hay que tener humor como me dijiste que tengo que tener yo.

-JB: Está bien, Flavio.

Al final, Marcelo Polino abogó por el final del conflicto con Flavio Mendoza y Jimena Barón se desagohó: "A la mañana en el otro programa me dicen cómo bailé yo, que fue injusto, que camino pisando huevos. Yo escucho, respondo, trato de ser educada para no cagar esta cosa picante de ShowMatch pero llega un momento en el que ya no puedo. Está bien que no nos quieran".