Son momentos de máxima tensión y adrenalina para las cuatro parejas que dejarán todo en la pista de Bailando 2018 para consagrarse como los campeones de esta edición. Y a poco de que enfrentarse en las semifinales con Mery del Cerro el martes que viene, Jimena Barón recurrió a las redes para compartir su pensamiento.

"No hablo mal de nadie. No para gustar, simplemente porque no suma. Mis compañeros son compañeros, los respeto y no me cabe hacer sentir mal a nadie. Basta con esa 'moda' de 'soy re sincero, digo lo que pienso así sea una bosta'. Guardate tu bosta que no suma y no es copado compartirla", comenzó diciendo la participante en Twitter, sobre su postura de no mantener conflictos con otros compañeros del certamen.

"Yo ensayo como un toro. Esta es mi máxima. Conozco mis límites y así y todo amo estar bailando y haber llegado tan lejos. Mi humilde consejo a los que flashean Piquín es que no se rebajen a compartir un certamen conmigo. ¡Ustedes están para más! Vayan a esos shows donde son todos bailarines", cerró, sin filtro.

No hablo mal de nadie. No para gustar, simplemente por q no suma. Mis compañeros son compañeros, los respeto y no me cabe hacer sentir mal a nadie. Basta con esa “moda” de soy re sincero digo lo q pienso así sea una bosta. Guárdate tu bosta q no suma y no es copado compartirla. — Jimena Baron (@baronjimena) 17 de diciembre de 2018