Jimena Barón habló de su nuevo método para tener citas: "Me bajé una aplicación para conocer gente de afuera"

Los divertidos videos de Jimena Barón hablando de su flamante etapa de soltería tras ponerle punto final a su noviazgo de un año con Mauro Caiazza ya se convirtieron furor en las redes. Ahora, a poco de confesar cuánto tiempo lleva sin tener sexo, la cantante sorprendió al dar detalles de su método para tener citas.

"Esto me da un toque de vergüenza. Me bajé una app, que es de esas para conocer gente de afuera, para mandarme unos mensajitos. Después les cuento cómo me va… Hello? Yes, I love you", expresó la artista a través de unos desopilantes que compartió en Instagram Stories.

"Esto me da un toque de vergüenza. Me bajé una app que es de esas para conocer gente de afuera para mandarme unos mensajitos. Después les cuento cómo me va… Hello? Yes, I love you". G-plus

Días atrás y tras el exitoso show que brindó en Ciudad Emergente, Jimena había mostrado el lado B de la fama desde su casa: "Bienvenidos a la verdad de la estrella pop. ¿Qué es lo que pasa después del show? ¿Qué es lo que cena la estrella pop cuando llega a su casa y no hay nada? La estrella pop tiene viandas y cenará un arroz con un queso fundido en el 1923".

Por último, Barón había hablado de la última vez que estuvo íntimamente con alguien: “No la pongo tampoco, hace un mes y medio, desde que me separé", cerró, en referencia a Caiazza, con quien no sale más desde fines de agosto.