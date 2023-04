Jimena Barón habló de "decepciones" e hizo una contundente aclaración sobre su novio Matías Palleiro

Jimena Barón sorprendió al compartir en Instagram una foto desde la cama con una bolsa de agua caliente en la panza.

La cantante contó que se siente mal del estómago, sumado a que en este último tiempo todo le sale pésimo y eso la bajonea muchísimo.

"Yo cuando ando rara desaparezco y la verdad que últimamente todo me sale como el ogt". G-plus

"Yo cuando ando rara desaparezco y la verdad que últimamente todo me sale como el ogt... Encima tengo un empacho que me volteó y no tiene sentido porque no comí nada raro... Y Momo con broncoespasmos", contó, a corazón abierto.

Y habló sobre las decepciones. "Aceptar decepciones es triste pero no consume tu energía como sí la consume andar regalándola a quien no se la merece. En resumen, es mejor negocio decepcionarse que mendigar incapaces", escribió, preocupando a sus fans.

JIMENA BARÓN HIZO UNA ACLARACIÓN SOBRE SU NOVIO MATÍAS PALLEIRO

Para evitar especulaciones, Jime aclaró que con su novio, Matías Palleiro, todo está re bien y que sus mensajes no están dedicados a él.

"Nada que ver con él, mi reflexión... Por las dudas", sentenció al pie de una tierna foto juntos.