Jimena Barón le dedicó un dulce mensaje a Momo Osvaldo y compartió fotos inéditas de su hijo

Jimena Barón volvió a enternecer a sus seguidores de Instagram al dedicarle a Momo Osvaldo, su hijo con su expareja Daniel Osvaldo, el posteo más dulce.

La cantante posteó fotos retro con su nene, que ilustran los momentos más felices vividos juntos que atesora en su corazón, y remarcó lo agradecida que está de tenerlo en su vida.

"Nunca no fuimos Increíblemente felices juntos y así será toda la vida. Siempre sonriendo, siempre lleno de amor. Sos lo mejor, lo más fácil y lo más hermoso que me pasó en la vida. Nunca nadie me miró y me amo así como vos. Te amo Momo de la felicidad. Sos de otro planeta", le escribió Jime, siempre muy dulce con su hijo.

JIMENA BARÓN SE ANIMÓ A VOLVER A LA CASA DONDE VIVIÓ LA EXPERIENCIA PARANORMAL

Jimena regresó a la propiedad donde hace pocos días se pegó un tremendo susto y se fotografió en el mismo espacio donde el fantasma se habría puesto en contacto con ella.

"Acá estoy de nuevo donde pasó lo del fantasma", expresó sacándose una selfie en el lugar exacto donde sucedió el hecho que jamás olvidará.