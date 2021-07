Jimena Barón contó la charla que tuvo con Luciano Castro tras el rumor de romance: "Le dije 'gordo no nos juntamos y ya están diciendo esto'"

A fines de marzo, Jimena Barón anunció en Instagram que su noviazgo con el Tucu López había llegado a su fin, luego de seis meses de amor. Desde entonces, la artista y jurado de La Academia disfruta de su soltería, intentando mantener el bajo perfil respecto a una persona que está conociendo.

Jimena declaró en ShowMatch que el día que la Selección Argentina salió campeón de la Copa América tuvo una cita con un hombre que fuma habanos y una "investigación" en redes sociales de Juariu puso bajo la lupa equívocamente a Luciano Castro, tras encontrar una foto del actor fumando un habano. Barón ya había sido linkeada laboralmente con el exmardio de Sabrina Rojas, luego de que ella misma contara en LAM que este año van a protagonizar una película juntos.

Con el rumor de romance resonando en los medios, Luciano rompió el silencio en una historia que subió a Instagram en la que declaró con contundencia que Jimena era una amiga hace 18 años.

"Ahora vamos a hacer una peli muy hermosa... Hoy nos matábamos de risa. Le dije: 'Gordo, no nos juntamos y ya están diciendo esto. ¡Qué embole!". G-plus

Buscando la palabra de la jurado de La Academia, Maite Peñoñori le preguntó: "Luciano lo puso en las redes que hace 18 años que te conoce, que sos una amiga". Y la artista contestó, primero con humor, luego poniéndose más seria: "Hace 18 años. ¡Qué barbaridad! A mí lo que más me impactó de todo esto fue ese número. ¡En qué momento pasó tanto tiempo! Pero es verdad, hace muchos años que somos amigos. Ahora vamos a hacer una peli muy hermosa, nos estamos hablando porque estamos con este proyecto, pero no nos juntamos. Nos íbamos a juntar, pero hubo un caso de contacto estrecho (de covid) en su laburo, así que todavía no nos vimos las caras".

Tras una pausa en su aclaración, la actriz reveló la reciente charla que tuvo con Castro al respecto: "Hoy nos matábamos de risa. Le dije: 'Gordo, no nos juntamos y ya están diciendo esto. ¡Qué embole!".

Más sobre este tema Picante comentario de Lussich sobre Jimena Barón al ver una escena retro junto a Luciano Castro: "Hace seis caras atrás, ella estaba con él"

Echando por tierra con contundencia el affaire con su colega, Jimena Barón agregó: "Con el gordo soy amiga hace muchos años. Me parece una obviedad esto. No me ofendo para nada. Pero lo gracioso en este caso es que no nos juntamos. Hace años que no lo veo. Más que nada, fue gracioso".